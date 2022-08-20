كشف ملابسات سرقة دراجة نارية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات سرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) باكتشافه سرقة دراجته النارية حال تواجده بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية، وبيعها عقب ذلك إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).

باستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة آخرين، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليهما واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.