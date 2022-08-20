خلال حملة أمنية بأسيوط.. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 10 قطع سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة؛ استهدفت حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة القوصية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (4 عناصر إجرامية محكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد في جنايتي "شروع في قتل – سلاح وذخيرة)، بحوزتهم 10 قطع سلاح ناري (رشاش جرينوف - 4 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش- 2 فرد محلي- طبنجة - عدد من الطلقات النارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.