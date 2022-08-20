خلفا لحسن شحاتة.. من المرشحين لرئاسة اتحاد عمال مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن 2 من القيادات العمالية ترشحا لمنصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للعمال، بديلا لحسن شحاتة، الرئيس السابق بعد أن تولى حقيبة وزارة القوى العاملة.

وأوضح البدوي، لمصراوي، أن محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وخالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالصناعات الغذائية، رشحا نفسيهما للقيام بأعمال رئاسة الاتحاد.

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أنه من المتوقع أن تستمر مهام القائم بالأعمال منصب رئاسة اتحاد عمال مصر حوالي 3 أشهر على أن يتم انتخاب رئيس جديد فيما بعد لقيادة الاتحاد.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعد قليل، اجتماعا طارئا، بمقر الاتحاد العام، لانتخاب قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام.

يأتي ذلك خلفا للرئيس السابق حسن شحاتة، الذي ترك المنصب بعد أن تولى حقيبة وزارة القوى العاملة، في التعديلات الوزارية التي طالت 13 وزيرا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يوم السبت الماضي.

وقال المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاجتماع يهدف إلى انتخاب رئيس جديد من بين من يرغب في الترشح، في حال وجود أكثر من مرشح، من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأوضح مرسال أن العملية الانتخابية ستجرى بكل شفافية وديمقراطية لانتخاب قائم بأعمال يقود التنظيم النقابي خلال الفترة المقبلة.​