البيئة: الانتهاء من برنامج الإرشاد السياحي البيئي للسفاري بمحميات الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي، المرحلة الثالثة البرنامج التدريبي الأول للإرشاد السياحي بالسفاري بمحميات الفيوم وذلك بالتعاون مع جمعية السياحة البيئية وبمشاركة عدد من خبراء السياحة والبيئة والتنوع البيولوجي بالوزارة.

ويعد البرنامج أحد محاور تنفيذ استراتيجية الوزارة في الارتقاء بكافة مقومات السياحة البيئية بالاعتماد على تنمية العنصر البشري من المجتمعات المحلية كأحد الأعمدة الرئيسية في تطوير المحميات وتنميتها للوصول بتلك المناطق للمستويات العالمية مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي كأحد القضايا المهمة التي يناقشها مؤتمر المناخ cop27 المقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم بالإضافة إلى زيادة أعداد الزائرين ودعم الشراكات المجتمعية وحماية تلك المناطق وما بها من ثروات طبيعية وحفريات ومعالم سياحية بيئية مميزة تحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية وبناء قدرات المجتمع المحلي من العاملين بمجال السفاري وعددهم 84 سائقا من خلال إكسابهم مهارات الإرشاد السياحي البيئي وإرشادات ومهارات التعامل مع المناطق ذات الحساسية البيئية بالمحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة الخاصة للمحميات بمحافظة الفيوم.

ويطرح البرنامج تجربة مميزة لكونه يجمع في تنظيمه بين العديد من شركاء العمل البيئي لتعزيز دورهم في صون الموارد الطبيعية ومواجهة آثار تغير المناخ ممثلا في شركاء التنمية والتمويل بالمشروع الإيطالي والمجتمع المدني ممثلا في جمعية السياحة البيئية بالفيوم والخبراء من الوزارة علاوة على المجتمع المحلي بالفيوم.

وسيتم العمل على تكرار البرنامج في محميات أخرى تشكل رحلات السفاري فيها أحد الأنشطة السياحية الرئيسية لتوفير تجربة سياحية بيئية فريدة تزيد من قيمة السياحة البيئية في مصر.

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات وورش العمل والتي تستهدف إكساب المتدربين معلومات بيئية عامة عن المحميات الطبيعية وأهميتها البيئية والاقتصادية بالإضافة إلى تنفيذ جولات عملية ليدرك المتدرب أهمية الطبيعة الخاصة للمحمية ومفاهيم التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي بتنفيذ العديد من التدريبات لتنمية الحرف اليدوية للسكان المحليين العاملين بالسياحة البيئية بعدد من المحميات الطبيعية ومنها الفيوم ووادي الجمال وسيوة مما ساهم في زيادة دخل المجتمع المحلي بنسب عالية.