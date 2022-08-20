وظائف للمهندسين.. "المحطات النووية": مسابقة تعيينات منتصف الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إنه سيتم الإعلان عن مسابقة تعيينات جديدة منتصف الشهر المقبل.

وأضاف الوكيل، لمصراوي، اليوم السبت: فيما يتعلق بالإعلان عن مسابقات جديدة للالتحاق بالعمل بالهيئة وفقا للخطة السباعية المعلنة، كل من اجتازوا الاختبارات بنجاح بشكل نهائي ولم يتم تعيينهم تم تحويلهم للاحتياطي كي يتم الاستعانة بهم حال الاحتياج لهم خلال المراحل المقبلة لتغطية احتياجات الهيئة خلال الفترة القادمة خاصة بعد تمكنهم من اجتياز كافة الاختبارات النهائية بنجاح.

وتابع: طبقا للحاجة سيتم استدعاؤهم قبل إطلاق الإعلان الجديد المقرر خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، حيث يجرى حاليا تحديد الأعداد المطلوبة وفقا لخطة الموارد البشرية للهيئة.

وأكد أن التركيز في طلب الوظائف سيكون بنسبة كبيرة على المهندسين والعلميين من خريجي كليات علوم وهندسة بمختلف التخصصات.​