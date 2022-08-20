وزير الزراعة يلتقي محافظ كفرالشيخ لبحث التنمية الزراعية بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بديوان المحافظة، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تكثيف سبل التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، و دعم المزارعين، فضلا عن المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة، بقرى ومراكز كفر الشيخ.

وأكد وزير الزراعة أن محافظة كفرالشيخ من أهم المحافظات المصرية التي تشهد تنوعا زراعيا متكاملا، يشمل إنتاج نباتي وحيواني وسمكي، إلى جانب مشروعات زراعية كبرى يتم تنفيذها بالمحافظة.

وبحث الجانبان سبل تشجيع الاستثمارات الزراعية المتكاملة بالمحافظة وتنميتها، واستغلال المساحات غير المستغلة بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية زراعية وحيوانية وداجنة وسمكية، بما يساهم في تعظيم الإنتاج.

ومن المقرر أن يتم خلال زيارة وزير الزراعة لمحطة البحوث الزراعية بسخا، استعراض الأصناف الجديدة من محاصيل الذرة والأرز، ذات الإنتاجية العالية، والتي تتحمل الظروف المناخية المختلفة، حيث تعد محطة بحوث سخا أكبر محطة بحثية في الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات الوزارة، كما يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور عادل عبدالعظيم، والدكتورة شيرين عاصم، نائبا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وسعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد السلاموني، رئيس الادارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية.