إزالات الدائري.. الجيزة: إزالة 33 كشكا ومحلا في 4 مناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تنفيذ حي شمال الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق حملات مكبرة بميدان الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد ومنطقة البراجيل وإمبابة لتحقيق الانضباط.

وبحسب بيان، اليوم السبت، تم إزالة 33 كشكا ومحلا وفاترينة مقامة بالمخالفة بنهر الطريق العام كانت تمثل مظهر غير حضاري وتحدث إعاقات للحركة المرورية.

وأشار راشد، أن الحملات ضمت إزالة 15 محلا وكشكا وفاترينة مقامة بالمخالفة بقطاع المنيرة الغربية بطريق البراجيل بجوار وأسفل الطريق الدائري في إطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات على الطريق العام وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتيسير حركة المركبات.

وأوضح المحافظ أنه تم إزالة 7 محال وأكشاك مقامة بالمخالفة بنهر الطريق متعدية على خط التنظيم منذ سنوات بمنطقة الكيت كات، بالإضافة إلى إزالة 11 كشكا وفاترينة ومحلا وتعديات بالمنطقة خلف مسجد خالد بن الوليد بإمبابة ورفع 800 حالة إشغال للمحال والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتوازي مع الدفع بفرق النظافة لرفع المخلفات الناتجة عن الحملة والتي تقدر بحوالي 10 أطنان مخلفات.

وفي نفس الإطار، واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع إمبابة والتي تم خلالها إزالة 75 تاندة وتعديات لمحال وحواجز حديدية لحجز أماكن انتظار السيارات بالطريق العام بمنطقة أرض الجمعية ورفع 220 حالة إشغال للباعة الجائلين ضمن سلسلة الحملات اليومية التي تشهدها الأحياء والمراكز والمدن.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.