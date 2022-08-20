القوى العاملة: تحصيل 52 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفي بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات ورثة عامل مصري متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش أرملة وأبناء المواطن المتوفي، بإجمالي 2717 دولارا أي ما يعادل 52 ألفا و77 جنيها مصريا تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالأردن، بمتابعة معاش ورثة المواطن المتوفى "ياسر. م. ع. م"، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن.

وتم تحويل مستحقات الورثة أرملة وأبناء المواطن المتوفى، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 217 دولارا شهريا، ما يعادل 4 آلاف و77 جنيها مصريا شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحدة بإجمالي 2500 دولار، أي ما يعادل 48 ألف جنيه تقريبا.​