إحباط محاولة تهريب هواتف آيفون ومكملات غذائية بمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية وأدوات ومستلزمات طب وجراحة العيون، ومستحضرات تجميل، وعدد من الهواتف المحمولة، والسجائر والشيش الإلكترونية، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات، في محاولة لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "فلاي دبي" القادمين من دبي، اشتبه خالد عبدالعزيز، رئيس الوردية، في راكب مصري الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش، وأشرف صفاء الدين، وأحمد كامل، مأموري الفحص بالأشعة، وتبين وجود عبوات تكرارية ومتماثلة.

وقرر علي وليد، مدير إدارة الجمرك، تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا ضمت محمود غنيم، مأمور حركة، وحازم عطا الله، مأمور الأمن الجمركي، وهلال الغزالي، رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، وكريم صبحي، رئيس الوردية.

وتبين وجود 15 عبوة مكملات غذائية و33 عبوة أدوات ومستلزمات طبية لجراحة العيون و6 عبوات سجائر وشيش إلكترونية و12 زجاجة عطور و50 علبة مستحضرات تجميل بين طيات الملابس و4 هواتف محمولة ماركة iphone xs max بدون علب أو لوازم مخبأة على جسد الراكب، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 287 ألف جنيه.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​