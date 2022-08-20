شكرا لقرائتكم خبر عن البلولاجون.. حملة بيئية لتوعية زوار المحميات الطبيعية بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصريون وأجانب وسكان جنوب سيناء، تلاقوا فى حب الطبيعة والمحميات الطبيعية، خلال حملة وزارة البيئة (البلولاجون)والتى أطلقتها الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية تحت إشراف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وتوجيهاتها بحماية الموارد الطبيعية بالمحميات وتحسين مستواها الجمالي لزائريها.

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‏خلال هذا التقرير نرصد 14 معلومة عن الحملة وتفاصيلها:

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‏ 1-حملة البلولاجون امتد من البلو هول بدهب إلى أبو جالوم بنويبع.

‏2- نظمتها وزارة البيئة من أجل حماية النظم البيئية بمحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء.

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3- غرضها التوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

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‏4- شارك فى الحملة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى بالإضافة الى سكان المجتمع المحلي وأصحاب المخيمات والعاملين بالمحمية.

5ـ الحملة تهدف إلى رفع الوعي بالمحميات الطبيعية وخطورة الأكياس البلاستيكية.

6-اهتمت بمكافحة أخطر مهددات النظام البيئي البري والبحري وصحة الإنسان وتهدد حياة العديد من الكائنات البحرية، وهى السلاحف البحرية المهددة بخطر الانقراض.

7- أكدت الحملة على أهمية محمية أبو جالوم وما تحتويه من نظم بيئية فريدة وغنية بالموارد الطبيعية الفريدة.

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8- ‏لفتت الحملة إلى دور الشباب والمجتمعات المحلية فى الحفاظ وتقدير قيمة موارد وثروات الوطن الطبيعية للاستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال القادمة.

9-تضمت رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بالمحمية بنطاق منطقة البلوهول بدهب إلي منطقة أبو جالوم بنويبع .

10- استهدفت أكثر الأماكن بالمحمية استقبالا للزائرين بطول حوالي 4كم لمدة 10 ايام متواصلة من حملات النظافة والتوعية البيئية

11- أوضحت الحملة أثر التغيرات المناخية على الطبيعة خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع و العشرون بشرم الشيخ ، و تم نقل المخلفات التى تم تجميعها إلي المقلب العمومي في مدينة نويبع.

12-شملت تنظيم حركة دخول الزائرين بمنطقة البلوهول حفاظاً علي سلامة الزائرين وتقليل الضغوط والزحام بالمكان للإستمتاع بالطبيعة، والإلتزام بوقوف السيارات داخل ساحة إنتظار السيارات المعدة لذلك فقط.

13-نالت الحملة إشادة وتقدير العاملين بالسياحة والزوار لما شاهدوه من تكاتف وحرص بالمجتمع المحلى لحماية المحمية ونشر الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة خدماتها.

14-أهابت وزارة البيئة بالزائرين من خلال حملة البلولاجون بالمشاركة فى حماية البيئة بعدم إلقاء المخلفات الصلبة والأكياس البلاستيكية في غير أماكنها والحفاظ علي الطبيعة بالمحميات بعدم إلقاء شئ أو أخذ شىء معك.