شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. خطوات يجب اتباعها لإبداء الرغبة فى الالتحاق بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى أن التقدم للجامعات الأهلية بداية من يوم الثلاثاء المقبل و سيكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني وفيما يلى نرصد الخطوات التى يجب اتباعها لإبداء الرأى، للالتحاق بالجامعات الأهلية على موقع التنسيق :

1- يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ،

2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط علي رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.