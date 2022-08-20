شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة العلوم الحديثة والآداب وأسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة، ينشر ”الخليج 365” قائمة الكليات والبرامج الدراسية فى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، حيث تضم الجامعة حوالى 10 كليات، وهى "طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والصيدلة، والتكنولوجية الحيوية، والهندسة وعلوم الحاسب وفنون وتصميم وعلوم الإدارة، والإعلام واللغات والترجمة".

وحددت الجامعة فئات المصروفات إلى مجموعات، وتبلغ مصروفات كلية طب الأسنان من 154700 و163800 و182000 ألف جنيه مصر تدفع على أقساط على مدار الفصلين الدراسيين.

أما مصروفات كلية العلاج الطبيعى حددتها الجامعة وفقا للفئات الثلاثة بـ 85400 ألف جنيه و97600 ألف جنيه و122000 ألف جنيها، وحددت الجامعة مصروفات كلية الصيدلة بـ 85400 و 97600 و122000 ألف جنيه.

وقررت الجامعة مصروفات كلية التكنولوجية الحيوية 71400 ألف جنيها، و81600 ألف جنيها و102000 ألف جنيها، أما مصروفات كلية الهندسة بلغت 65800 و 75200 و 94000 ألف جنيها، وكلية علوم الحاسب 55300 الف جنيها و63200 ألف جنيها و79000 ألف جنيها، وكلية فنون وتصميم بلغت المصروفات 65800 و 75200 و94000 ألف جينه.

وحددت الجامعة مصروفات كلية علوم الإدارة بـ 59850 ألف جنيه و68400 ألف جنيها و 85500 ألف جنيه، وبلغت مصروفات الدراسة بكلية الإعلام بالجامعة بداية من 59850 ألف جنيها و68400 ألف جنيها و85500 ألف جنيه، أما مصروفات كلية اللغات والترجمة بلغت 43750 و 50000 ألف جنيه 62500 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أن أسعار جامعة العلوم الحديثة والآداب المذكورة تختلف عن نسب الخصومات والمنح التي تقدمها الجامعة للطلاب وبخلاف الرسوم الإدارية المفروضة على بعض الكليات.