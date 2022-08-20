شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه تراكم المديونيات بـ"عداد الكهرباء" وإزاى تسددها × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر قواعد لتحصيل "تراكمات عداد الكهرباء" التى اكتشفتها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وساهمت في استرداد حق الدولة.

الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن تراكم القراءة بعداد الكهرباء وكيفية سداد هذه المديونية وهى كالاتى:

1- التراكمات فى قراءة عداد الكهرباء هى عبارة عن فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده بانتظام شهرياً و بين القراءة الفعلية الموجودة بالعداد.

2- وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر ضوابط محددة لتحصيل هذه التراكمات من المواطنين.-

3- يجب عدم إصدار فاتورة بقيمة التراكمات مرة واحدة للمشترك.

4- لابد من تقسيم التراكمات على نفس عدد مدة التراكمات حتى وإن وصلت إلى 10 سنوات وفقا لضوابط الشركة القابضة.

5- لا تطبق الفوائد على تقسيط مديونية تراكم القراءات بعداد الكهرباء.

6- انتظام شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء فى تصوير العدادات ساهم فى القضاء على التراكمات وحصول شركات توزيع الكهرباء على مستحقاتها أولا بأول.