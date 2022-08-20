شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع تطوير ميناء الدخيلة وخطة ربطه بالقطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر حاليا خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، لتحويل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجستيات، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، وفى النقاط التالية يعرض الخليج 365 خطة تطوير ميناء الدخيلة الجارى تنفيذها..

1. يتم إنشاء محطة عالمية متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1800 متر بغاطس 18 م.

2. يتم إنشاء ساحة خلفية بعرض 600م، وظهير خلفي يصل إلى 1.3 مليون م2.

3. تطوير الميناء يأتى ضمن المحور اللوجيستي العالمي السخنة – الدخيلة.

4. تتكون المحطة من محطة لتداول الحاويات بطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة.

5. يتم ربط المحطة بشبكة القطار السريع، ضمن منظومة نقل البضائع المستجدة بالسكك الحديدية على مستوى الدولة.

6. يتم إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بطول رصيف 1150 مترا وعمق 15 مترا وظهير خلفي 300 ألف م2.

7. إنشاء محطة الصب يهدف إلى إنشاء منطقة متخصصة ومجهزة للصب الجاف النظيف، والصناعات وأنشطة القيمة المضافة المرتبطة به بإدارة وتشغيل مُشغلين عالميين.

8. يشمل التطوير إنشاء معامل الفحص المركزية بالميناء لسلامة الغذاء.

9. جار إنشاء مستودع المياه والغازات ومحول الكهرباء التي تمد مبنى المعمل باحتياجاته الضرورية منها.