شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022 .. اعرف أماكن صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى البدء فى صرف أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من اليوم السبت، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأشار مكتب التنسيق إلى أماكن الحصول على الملفات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتي تشمل ما يلي:

- فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

- فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

- ذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية للبنين بجامعة عين شمس.

- الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

- مع التأكيد علي التطبيق التام لكافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه.