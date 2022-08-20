بينهم أب وأطفاله الثلاثة.. ننشر أسماء مصابي حادث محور روض الفرج المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى محور روض الفرج، الجمعة.

أصيب كل من: هاني معروف 39 سنة، وأطفاله "أدهم 8 سنوات، و"تلا 3 سنوات" و"بيجاد" عمره عام، ورضيعة تبلغ من العمر عام تدعى "تليا عبد الله" ومنال منصور 64 سنة، شاهيناز صابر 34 سنة، حمزة مجدي معروف 14 سنة وليان السيد سنتين بكسور بالمخ، جميعهم من بني سويف.

كما ضمت القائمة أسماء محمد فتحي 44 سنة، إسلام جمال الدين 28 سنة، ولوجين عبد الهادي 14 سنة، وأخيها "مروان 16 سنة" وعبد الله محمد جمعة 28 سنة وسارة وجدي رمضان 27 سنة.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بعد الكارتة اتجاه روض الفرج ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي بمحور روض الفرج، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا نقلوا إلى مسشتفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

دفع مدير المرور بونش إغاثة لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.