غفلة من الجد انتهت بمأساة.. كواليس غرق طفلين بترعة البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثماني طفلين فارقا الحياة غرقصأ بإحدى الترع بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الجمعة.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث غرق بإحدى ترع قرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ مدعومين بفريق إنقاذ نهري، وجرى انتشال جثماني الطفلين "محمد.ع." 10 سنوات، ونجل عمه "أحمد.م." 9 سنوات؛ إثر إسفكسيا الغرق.

التحريات الأولية بينت أن الغريقين كانا بصحبة جدهما، ونزلا للسباحة ليجرفهما التيار، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.