​سينما الهناجر تستضيف ملتقى رؤية لسينما الشباب.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تستضيف سينما الهناجر بأرض الأوبرا، الدورة الرابعة من ملتقي رؤية لسينما الشباب، والذي ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، خلال الفترة من 20 وحتى 23 أغسطس.

يشارك في الملتقى 28 فيلمًا روائيًا قصيرًا وتسجيليًا من إبداعات شباب السينمائيين تتنافس في ثلاث مسابقات "الأفلام الروائية القصيرة حتى 10 دقائق"، "الأفلام الروائية القصيرة حتى 30 دقيقة"، "الأفلام التسجيلية".

حيث تبدأ فعاليات الملتقي في السابعة مساء السبت 20 أغسطس بعرض الأفلام التسجلية حتى 30 دقيقة: "ما لا نعرفه عن مريم" إخراج مراد مصطفى، "أوضتين وصالة" إخراج مينا ماهر ميلاد، يعقبها عرض الأفلام الروائية القصيرة حتى 10 دقائق وهي: فيلم " آخر يوم" إخراج أحمد دحروج، "سهلبية محلبية" إخراج نفرتاري جمال، "ملك الليل" إخراج أحمد خالد، "ميكروباص" إخراج ماجي كمال، ثم عرض الأفلام التسجيلية وهي "الطريق" إخراج أية عبد الله، "عادة لا أشارك ذلك" إخراج نوار عبد الرحمن.

وفي السابعة مساء الأحد 21 أغسطس تعرض الأفلام التسجلية حتى 30 دقيقة وهي "رحلة البحث عن 3000 جنية" إخراج حذيفة عبد الحليم، "الحفرة" إخراج عمرو عابد، "لأحيا في مكان آخر" إخراج صفاء السيد. يعقبها عرض الأفلام الروائية القصيرة حتى 10 دقائق: " اتنين ونص" إخراج عصام حيدر، "ربيع ممطر" إخراج أحمد خليل، "لحظة صدق" إخراج هشام علي، "فوجا" إخراج إيمان عادل. ثم عرض الأفلام التسجيلية: "كيف تجعل اثنان يقعان في الحب" إخراج بسمة شرين، "العلاج بالفن" إخراج خالد سليمان، "ممكن نتوه" إخراج منار الزهيري.

وتختتم العروض في السابعة مساء الاثنين 22 أغسطس تعرض الأفلام التسجلية حتى 30 دقيقة وهي "الوجوه السعيدة" إخراج عمرو الحلواني، "عين ثالثة" إخراج دينا رفاعي، " كيلو جرام" إخراج الاء منصور. يعقبها عرض الأفلام الروائية القصيرة حتى 10 دقائق: " ابي لم يمت بعد" إخراج مروان موفق، "يوكو وياسمين" إخراج كوثر يونس، "الزيارة" إخراج عمرو موسي. ثم عرض الأفلام التسجيلية: " نبات الصحاري" إخراج رنا رأفت، "درامز" إخراج ناهد نصر، " باب الدنيا " إخراج عبد الرحمن محمود، ويختتم الملتقي اعماله في السابعة مساء الثلاثاء 23 أغسطس باعلان جوائز الملتقي.