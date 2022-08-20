​لأبناء الشهداء وذوي الإعاقات.. رئيس الجامعة الصينية: نقف مع الطالب الضائقة المادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

قال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، إن الجامعة تقدم منح كثيرة لطلابها، وتنقسم المنح لعدة أقسام، منح للطلاب من المحافظات النائية، ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، ومنح أخرى للطلاب من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة.

كيفية الحصول على منح المتفوقين:

وتابع رئيس الجامعة الصينية بمصر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنح الموجهة للمتفوقين، هي منح جزئية بنسبة خصم معينة طبقا لمجموع الطالب، ويتقدم كل طالب بطلب للمنحة ويتم النظر فيه وبناءا على مجموعه يتم تقرير النسبة المناسبة للخصم.

المنح للطلاب غير المقتدرين

وأضاف الدكتور أشرف الشيحي، أن هناك استثناءات تطبق أحيانا على بعض الطلاب غير المقتدرين، ولكن في حالة واحدة فقط وهي تبدل الأحوال المادية للأسرة بشكل مفاجئ، وفي ظروف معينة، مؤكدا أن الجامعة لن تترك طلابها عند وقوع الأسرة في ضائقة مادية.

وأوضح الشيحي، أنه إذا كان الطالب غير مقتدر على سداد المصروفات منذ تقديمه بالجامعة، لا يتم قبوله أو توقيع الاستثناءات عليه.