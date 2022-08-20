غدا.. الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة بصالون ذاكرة الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد السبت 20 أغسطس، صالون "ذاكرة الوطن" ويحتفي هذا الشهر بمرور سبع سنوات علي افتتاح قناة السويس الجديدة، ويعد الصالون ويديره الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي.

يستضيف الصالون الدكتور علي الحفناوي محرر كتاب "مذكرات الدكتور مصطفى الحفناوي وخلفيات تأميم قناة السويس"، وهو ابن المؤرخ الكبير واستاذ القانون الدكتور مصطفي الحفناوي .

يتحدث الحفناوي عن والده وكتابه " قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة"، الذي أصدره الحفناوي الأب عام 1951 مترجما من الفرنسية بعد حصوله علي درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا، كما يتحدث عن ظروف تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، ودور الحفناوي الأب في هذه الملحمة .