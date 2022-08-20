حماية المستهلك: معرض "أهلا مدارس" 2022 ينطلق بمشاركة 200 شركة 1 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض "أهلا مدارس" 2022، سينطلق بمشاركة 200 شركة تعرض منتجاتها في المعرض بخصومات كبيرة، في الأول من سبتمبر ولمدة 10 أيام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المعرض يتضمن طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفض، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التي يحتاجها "سندوتش الطلاب".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن نسبة المنتج المحلي في المعرض تتجاوز الـ80% منتج محلي لذلك تلك المنتجات ستكون متوفرة والصناعة المحلية لها وجود محترم في السوق المصري.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "لدينا قطاع كامل للملابس المدرسية بالإضافة لاحتياجات طلبة الجامعة وكلها بأسعار تفاجئ المواطنين وكذلك قطاع النظارات الطبية وغرفة للكشف على النظر والاسنان مجانا وقطاع البنوك ممثل لتقديم خدمات مصرفية للطلبة وأوليا الأمور"، لافتًا إلى فتح عدد من القطاعات داخل المعرض منها قطاع للتغذية وقطاع الأحذية وقطاع ملابس طلبة الجامعات.