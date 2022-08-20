محافظ الجيزة: تطوير 17 مركزا تكنولوجيا بالأحياء والمراكز بتكلفة 22 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن يأتي تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية.

وأضاف راشد ، فى تصريحات له اليوم الجمعة، إن تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن يعد من ضمن خطط العمل التى حرصت محافظة الجيزة على تنفيذها وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحافظة ( برنامج تطوير الخدمات الحكومية).

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تطويرا شاملا بما يليق بتقديم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين ووفقا لتوجهات الدولة فى ذلك الصدد حيث تم تطوير ورفع كفاءة 17 مركزا تكنولوجيا بالأحياء والمراكز بتكلفة 22 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ خطط شاملة لرفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات بالمراكز التكنولوجية بأحياء الهرم والدقي والعمرانية والوراق وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعجوزة ومركز ومدينة كرداسة ومركز الواحات، والبدرشين، وأطفيح والصف وأوسيم ومنشأة القناطر وأبو النمرس.

ونوه راشد بأن المركز التكنولوجي بالحوامدية دخل مرحلة التشغيل التجريبي.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن هناك مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة بهدف التيسير على المواطنين، من خلال زيادة قنوات إتاحة الخدمات للحصول عليها بشكل أفضل، إلى جانب أنها تسهم في تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن.

وذكر محافظ الجيزة، أنه سيتم تدعيم تلك المراكز بالكوادر البشرية المؤهلة للعمل على منظومة خدمات المحليات وكذلك وسيلة الربط للدخول على منظومة العمل الإلكترونية لتقديم الخدمة بأجود المعايير المنظمة للعمل، بالإضافة إلى وضع خطة توضح أماكن تمركز تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة وتوقيتاتها وتحديثها بصفة دورية من خلال الصفحة الرسمية والبوابة الإلكترونية للمحافظة.