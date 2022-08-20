البيئة تنظم حملة مكبرة لحماية النظم البيئية في محمية أبوجالوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة حملة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب وجمعية حماية بنويبع بالإضافة إلي سكان المجتمع المحلي وأصحاب المخيمات كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة علاوة على العاملين بالمحمية.

تهدف الحملة الى رفع الوعي بالمحميات الطبيعية وخطورة الأكياس البلاستيكية والتى تعد من أخطر مهددات النظام البيئي البري والبحري وصحة الإنسان وتهدد حياة العديد من الكائنات البحرية وعلي رأسهم السلاحف البحرية المهددة بخطر الإنقراض، كذلك أهمية محمية ابو جالوم وما تحتويه من نظم بيئية فريدة وغنية بالموارد الطبيعية الفريدة علاوة على دور الشباب والمجتمعات المحلية فى الحفاظ وتقدير قيمة موارد وثروات الوطن الطبيعية للإستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال القادمة.

تضمت الحملة رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بالمحمية بنطاق منطقة البلوهول بدهب إلي منطقة أبو جالوم بنويبع (البلولاجون) والتى تعد من أكثر الأماكن بالمحمية استقبالا للزائرين بطول حوالي 4كم لمدة 10 ايام متواصلة من حملات النظافة والتوعية البيئية بالإضافة إلي توضيح أثر التغيرات المناخية على الطبيعة خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع و العشرون بشرم الشيخ ، وقد تم نقل المخلفات التى تم تجميعها بالحملة بالتعاون مع جمعية حماية إلي المقلب العمومي في مدينة نويبع.

كما شملت الحملة تنظيم حركة دخول الزائرين بمنطقة البلوهول حفاظاً علي سلامة الزائرين وتقليل الضغوط والزحام بالمكان للإستمتاع بالطبيعة، والإلتزام بوقوف السيارات داخل ساحة إنتظار السيارات المعدة لذلك فقط.

نالت الحملة إشادة و تقدير العاملين بالسياحة والزوار لما شاهدوه من تكاتف وحرص بالمجتمع المحلى لحماية المحمية ونشر الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة خدماتها.

وتهيب وزارة البيئة بالزائرين بالمشاركة فى حماية البيئة بعدم إلقاء المخلفات الصلبة والأكياس البلاستيكية في غير أماكنها والحفاظ علي الطبيعة بالمحميات بعدم إلقاء شئ أو أخذ شئ معك.