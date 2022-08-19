شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تضبط 150 قطعة أثرية بحوزة شخص فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لحيازته قطع أثرية بقصد الإتجار بها، وذلك فى إطار استمرارجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الإتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بحيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بمسكنه بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (150 قطعة آثرية مختلفة) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد عرضها للبيع، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادوا بأثريتها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.