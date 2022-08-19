ورشة عمل حول صناعة الفخار اليدوي بمتحف الحضارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة عمل حول صناعة الفخار اليدوى، استمرت ثلاثة أيام متتالية، وسط إقبال كبير من جمهور المتحف خاصة الأطفال.

وقالت نانسى عمار أخصائي تراث أول وتواصل حضارى إن الورشة تضمنت عروض حية لحرفة تشكيل الفخار اليدوى باستخدام العجلة الخشبيه المعروفة بدولاب الفخار وشرح أساليب وفنون التشكيل وكيفية إنتاج اشكال مختلفه من الأوانى والقطع الفخارية المتعددة الاستخدام وذلك بالتعاون مع أمهر فنانى قرية الفخارين بمدينة الفسطاط.

وأشادت منار حسن أخصائى تراث أول وتواصل حضارى بتفاعل زوار المتحف بمختلف أعمارهم مع الورش الحية التفاعلية بتدوير عجلة الفخار وصناعة أشكال مختلفة من القطع الفخارية .

وأعرب جمهور الحاضرين عن سعادتهم بتجربة هذه الحرفة مباشرة وتصميم بعض القطع بعدما تعرفوا على أساليب ومراحل الصناعة وأنواع الطين المستخدم من الفنان شعبان ذكى .. كما تم عرض نماذج مختلفة من الأوانى والتحف والقطع الفنية من الفخار من إبداع فنانى مصر القديمة .