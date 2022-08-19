​​"الأسقفية" تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للكنيسة الإنجليكانية في رام الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أدان الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة القديس أندرو الأنجليكانية برام الله أمس ضمن حملة استهدفت إغلاق واقتحام مؤسسات دينية وحقوقية بينها مؤسسة الحق التابعة للكنيسة ويقع مقرها داخل مبنى الكنيسة.

وأعرب رئيس الأساقفة عن تضامنه الكامل مع الدكتور حسام نعوم رئيس أساقفة إقليم القدس في هذا الحادث مؤكدًا على إيمان الكنيسة بحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام.

وانتقد رئيس الأساقفة اقتحام الأماكن المقدسة ودور العبادة تحت مسمى تطبيق القانون مضيفًا: لا بد أن تحترم المقدسات الدينية فلا يصح اقتحام مبنى كنيسة أو مسجد تحت أي ظرف.

كان القس الأب فادي دياب من كنيسة القديس أندرو ألانجليكانية قد أعرب عن غضبه واستيائه لاقتحام الجيش مبنى الكنيسة للوصول الى مؤسسة الحق بعد أن اقتحم "الجنود اقتحموا مبنى الكنيسة قرابة الساعة الثالثة فجرا وبدأنا نسمع طلقات نارية ودق على الأبواب، لم نكن نعرف ما الذي يحدث.

وكان الخروج إلى الخارج خطيرًا وحطموا زجاج الباب واستخدموا قضيبا لكسر الباب والقفل ودخلوا بهو الكنيسة، واقتحموا مؤسسة الحق التي تقع في الطابق الثاني من المبنى".