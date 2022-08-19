نقيب المهندسين: زيادة أعداد طلاب هندسة يرفع مستويات البطالة ويخفض الرواتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، سبب مطالبته بتقليل عدد الطلاب الملتحقين بكليات ومعاهد الهندسة، قائلًا إن الأمر له علاقة برفع جودة المهندس، وهذا لن يحدث إلَّا بأن كليات الهندسة الحكومية أو الخاصة أو المعاهد، تقبل الأعداد التي تتناسب مع قدراتها سواء في أعضاء هيئة التدريس أو تجهيزاتها والورش والأجهزة وغيرها.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": حتى نرفع مستوى الجودة نحن مطالبون بألا نبالغ في الأعداد ويجب النزول عنها بالشكل المنضبط، ولدينا اليوم وفرة في أعداد المهندسين نتيجة السياسة الخاطئة التي تمت عبر الـ20 عامًا الماضية، ويجب أن أعداد المهندسين تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن زيادة أعداد المهندسين يترتب عليها البطالة وانخفاض الرواتب، بما انعكس على رغبة الشباب على الالتحاق بكليات الهندسة في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن جميع المعاهد الهندسية مرخصة من الدولة، وفي عام 2004- 2005، تمَّ إقرار عدد كبير جدًا من المعاهد التي تعمل اليوم، موضحًا أن بعض المعاهد غير مجهز التجهيز اللائق للتدريس أو التعليم الهندسي.