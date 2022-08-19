علاء مبارك يوجه رسالة لـ"النقاش الموهوب" أحمد سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رسالة للشاب أحمد سالم "النقاش الموهوب"، الذي نال إعجاب الجمهور وعدد من نجوم الفن.

ونشر نجل مبارك، عبر حسابه في موقع "تويتر"، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه "سالم" وهو يغني أغنية "بكره يا حبيبي" للمطربة الجزائرية وردة.

وعلّق علاء مبارك: "ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات مالوش حل.. أجمل من أصوات كثيرة موجودة الآن على الساحة.. بصراحة مايتسابش، أتمنى لك كل التوفيق".

وكان الشاب أحمد سالم "النقاش الموهوب"، كشف أن الفيديو الذي ظهر فيه وهو يغني أغنية "بكره يا حبيبي"، تم تصويره منذ عام أثناء عمله في دولة الإمارات.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت طفل وحيد ولدي 3 بنات إخوات، وملقتش وقتها الرعاية الكاملة بموهبتي، كان لازم حد يهتم بيا، وأخويا التاني اتولد بعدي بـ13 سنة، فكنت ملازم والدي وورثت عنه صنعة النقاشة ودخلت الجيش بعد الدبلوم، وكنت بشتغل مع أبويا وأنا عندي 8 سنين".

وتابع: "الفيديو اللي انتشر ده صورته وأنا في الإمارات كنت شغال وبنتسلى، وكنت بغني في المناسبات الاجتماعية للقرايب في العيلة، مثلا فرح حد من قرايبي، فرح حد من إخواتي، ومكانش ينفع أسيب صنعتي علشان أغني في الأفراح وأهتم بالغنا".

وأضاف: "كان أمامي اختيار، الشغل أو الغنا؟ فاخترت الشغل علشان المسئولية، الغناء طريق طويل وكنت هستنى على ما أحقق نفسي، واللي حصل ده نصيب وربنا كان شايلهولي، والأستاذ رامي جمال كلمني، وإن شاء الله نقدم حاجة كويسة وصح، كلمات هادفة، والناس كلها مبسوطة كلموني من السعودية والإمارات، بيشجعوني، وأخويا صوته حلو شهبي، وبنغني في المناسبات الاجتماعية، قعدت الصحاب، مجاملة".