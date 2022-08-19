شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقدم للجامعات الأهلية الثلاثاء المقبل بموقع التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، أنه فى إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام أبنائنا الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، تم صدور قرارات بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني.

وقررت وزارة التعليم العالى قبول الطلاب بكليات هذه الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، وتقرر البدء فى هذه المرحلة فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتي يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg.

وستكون الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:



الكليات

وفيما يلي بيان بكليات الجامعات الأهلية الحكومية الجديدة، والمقرر بدء الدراسة بها العام الجامعى 2022/2023، وكذا جامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الالكتروى.

1- جامعة الاسماعيلية الأهلية



جامعة الإسماعيلية والمنصورة



جامعة أسيوط والمنوفية



جامعة الزقازيق الاهلية وبنى سويف



جامعة جنوب الوادى والمنيا الأهلية



حلوان الأهلية وبورسعيد



بنها والإسكندرية



جامعة النيل الأهلية