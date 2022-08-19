شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صفحات تداولت تصريحات منسوبة للوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه لا صحة لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى من تصريحات منسوبة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما أكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب تلك الصفحات.

وناشدت وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار، ونؤكد أن المكتب الإعلامي للوزارة هو المنوط له التواصل مع وسائل الإعلام.