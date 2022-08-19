شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: 200 شركة تساهم بمعرض "أهلا مدارس" بمنتجات محلية بنسبة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض "أهلا مدارس" 2022، سينطلق بمشاركة 200 شركة تعرض منتجاتها في المعرض بخصومات كبيرة، ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التى يحتاجها "سندوتش الطلاب".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" على قناة دى ام سى، نسبة المنتج المحلى فى المعرض تتجاوز الـ80% منتج محلى لذلك تلك المنتجات ستكون متوفرة والصناعة المحلية لها وجود محترم فى السوق المصرى.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، لدينا قطاع كامل للملابس المدرسية بالإضافة لاحتياجات طلبة الجامعة وكلها بأسعار تفاجئ المواطنين وكذلك قطاع النظارات الطبية وغرفة للكشف على النظر والاسنان مجانا وقطاع البنوك ممثل لتقديم خدمات مصرفية للطلبة وأوليا الأمور، لافتا إلى فتح عدد من القطاعات داخل المعرض منها قطاع للتغذية وقطاع الاحذية وقطاع ملابس طلبة الجامعات.

وتطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض " أهلا مدارس " 2022 اعتبارا من يوم 1 سبتمبر المقبل ويستمر إلى يوم 10 سبتمبر.