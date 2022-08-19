الجيزة: إزالة حالات بناء مخالف بترسا والكونيسة ومزلقان كوبري العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور والمتابعة الدورية والتصدي لحالات التعدي بالبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين والإزالة الفورية ومنع البناء المخالف، تمت إزالة 2 صب سقف وسور لغرفة في المهد بدون ترخيص.

وكانت الحالة الأولى في شارع عبدالنبي الشيمي عقار رقم 24 من بدوي الحداد بترسا، عبارة عن سقف الدور الثالث فوق الأرضي حوالي 65 مترًا، وتمت الإزالة بالكامل وسحب الخشب المتواجد.

أما الحالة الثانية، كانت لسور غرفة في ترسا الكونيسة، بينما كانت الحالة الثالثة في شارع ربيع العفش متفرع من مزلقان كوبري العرب سقف الدور الثالث فوق الأرضي، وتمت الإزالة بالكامل لجميع الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمتابعه هاني فؤاد نائب رئيس المركز.