​ما مصير الذبيحة المقدسة في كنيسة المنيرة المحترقة؟ الأنبا رافائيل يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تحدَّث الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، عن مصير الذبيحة المقدسة بكنيسة أبي سيفين بإمبابة بعد الحريق الذي شبَّ بها، قائلًا: "لا أعرف ماذا حدث بشأنها، وذهبت لأعزي أسر الضحايا وليس لأحقق ولم يكن من المناسب أن أسأل الناس عمَّا حدث، بل قول ربنا يعزيك ويسندكم، وليس لديَّ معلومات دقيقة".

وأضاف في لقاء له عبر قناة " CTV Egypt": "علاقتنا بذبيحة المسيح الهيبة والاحترام والتقدير والتوقير، وأهم شيء موجود في الكنيسة هي الذبيحة".

وتابع: الوصية التي تُقال للكاهن يوم استلام الذبيحة هي "الحرص كل الحرص على توزيع الأسرار المقدسة، لأن العالم كله لا يساوي مثقال ذرة من الذبيحة التي أمامه"، وحال حدوث أي كارثة يأخذونها بعيدًا، ولكن هذه الكنيسة كانت ضيقة ولا أعرف ما حدث.