الزراعة: اعتماد 40 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو في إطار مبادرة حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ (40 مليون جنيه) لـ80 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات بإجمالي رؤوس ماشية 2000 رأس في جلسته الأخيرة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن أكثر من 7 مليارات جنية لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 462 ألف رأس ماشية.

ووجّه وزير الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجة الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

من ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن المشروع القومي للبتلو، يعمل على توفير المزيد من اللحوم الحمراء بالسوق المحلية، مع توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين دخول صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات فى قرى ومراكز مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري مع الحفاظ على ثرواتنا الحيوانةه من الإهدار، كما تمّ إدراج كلا من العجلات العشار وتحت العشار المستورده عالية الإنتاجيه ضمن المشروع القومي للبتلو نظراً لتميزها وإنتاجها الوفير من اللحوم والألبان.

وأضاف أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة كان قد وافق على إلغاء شرط إلزام المستفيد من القرض بتقديم رخصة تشغيل للحظيره والاكتفاء بعمل معاينة ثلاثية تضم ممثلين من قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه، والهيئة العامه للخدمات البيطريه، والبنك الممول (الزراعي المصرى أو الأهلي المصرى) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب للتربية والتسمين.

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من ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع من فروع البنك الزراعى المصرى، أو البنك الأهلى المصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

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