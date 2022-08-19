ناما بجوارها فابتلعتهما الرمال.. كواليس وفاة زوجين داخل حفرة الكنز بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالتا وفاة تضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا البحث عن الثراء الفاحش عبر كنز مفقود. هذه المرة فارق زوجان الحياة داخل حفرة بمنزلهما مركز الصف جنوب الجيزة.

صباح الجمعة، دلف الابن لغرفة نوم والديه للاطمئنان عليهما ليكتشف عدم وجودهما وانهيار أرضية الغرفة. جولة بحث سريعة عمد إليها الابن حتى عثر على أبويه داخل حفرة كانا ينقبان فيها عن إرث الفراعنة ليبلغ حينها الشرطة.

اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بوفاة زوجين داخل حفرة بمنزلها بمركز الصف ليوجه بانتقال قوة أمنية وفحص البلاغ.

التحريات التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب، وباشرها العقيد هشام بهجت مفتش مباحث فرقة الشرق، بينت أن الزوجين خلدا إلى النوم بجوار حفرة نقبا فيها عن الآثار لاستكمال الحفر في اليوم التالي.

معاينة المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، توصلت إلى أن انهيارا لأرضية الغرفة أدى إلى سقوط الزوجين داخل الحفرة مما أسفر عن وفاتهما أسفل الأنقاض.

استعانت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالجيزة، بالمعدات اللازمة والحبال، ونجحت في استخراج الجثتين وإيداعها مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.