رفضت معاشرته فقتلها بحركة واحدة.. المشهد الأخير في جريمة زوجية بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"مراتي ماتت".. بهاتين الكلمتين أبلغ سائق مركبة توك توك عن وفاة زوجها مطالبا مفتش الصحة بمنحه تصريح الدفن بعد توقيع الكشف الطبي عليها لكن الفحص فجر مفاجأة غيرت مسار الواقعة.

تبين بالفحص الطبي وجود شبهة جنائية إثر وفاة الزوجة بإسفكسيا الخنق ليرجع الزوج الأمر إلى حدوث تسرب غاز لكن الطبيب أبلغ الشرطة.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة في الثلاثينات داخل مسكنها.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث.

توجيهات سريعة أصدرها العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب لفريق البحث المشكل بفحص علاقة الزوجين ومراجعة خط سير الزوج وسماع أقوال الجيران.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد هشام بهجت مفتش مباحث فرقة الشرق، توصلت إلى أن الزوج وراء قتل الضحية، بسبب خلافات زوجية.

تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، بينت أن المتهم ٣٠ سنة، كان على علاقة بفتاة، ما تسبب في تفاقم خلافاته مع زوجته "الضحية".

يوم الواقعة، طلب المتهم من زوجته منحه حقه الشرعي "علاقة حميمة" لكنها رفضت فكتم أنفاسها بواسطة وسادة وادعى وفاتها إثر اختناق بالغاز.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم الذي حاول مراوغة رجال المباحث قبل أن يدلي باعترافات تفصيلية لدى مواجهته بالأدلة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.