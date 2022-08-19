يوفر فرص عمل ويُحسن دخل شباب الخريجين.. كيفية الاستفادة من المشروع القومي للبتلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، كيفية الاستفادة من المشروع القومي للبتلو.

وقال سليمان في تصريحات له، الجمعة، إن يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01558626681 - 01558626682).

في الوقت نفسه، وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد 40 مليون جنيه لـ80 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات بإجمالي عدد رؤوس ماشية 2000 رأس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 462 ألف رأس ماشية.

ووجه وزير الزراعة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

من جهته، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المشروع القومي للبتلو، يعمل على توفير المزيد من اللحوم الحمراء بالسوق المحلي، مع توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين دخول صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى ومراكز مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري مع الحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار، كما تم إدراج العجلات العشار وتحت العشار المستوردة عالية الإنتاجية ضمن المشروع القومي للبتلو نظرا لتميزها وإنتاجها الوفير من اللحوم والألبان.

وأضاف أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة، وافق على إلغاء شرط إلزام المستفيد من القرض بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة والاكتفاء بعمل معاينة ثلاثية تضم ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب للتربية والتسمين.

بدوره، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع من فروع البنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي المصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01558626681 - 01558626682).