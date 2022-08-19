بعد انهياره وتسببه في مصرع رضيعة.. وزير الري يوجه بإنشاء كوبري بديل لـ"العزيزية" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، أعمال التأهيل السابق تنفيذها بترعة الفليفلة المستجدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك خلال زيارة مفاجئة للمحافظة .

وذكرت وزارة الري - في بيان اليوم - أن ترعة الفليفلة قد سبق تأهيل جزء منها ويجري العمل في الجزء الآخر، ولكن تم رصد بعض المشاكل في التنفيذ، حيث تم تخفيض منسوب القاع 125 سنتيمترا، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على مآخذ المساقي والأفمام الواقعة على الترعة.

وأضافت أن الدكتور سويلم وجه بتشكيل لجنة من التفتيش الفني بالوزارة ومعهدي بحوث الإنشاءات والهيدروليكا وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات لعمل تقرير شامل عن الترعة والمآخذ والأفمام الواقعة عليها والعرض عليه بمقترحات لحل المشكلة خلال عشرة أيام من الآن.

وتفقد وزير الري موقع كوبري قرية العزيزية، والذي انهار يوم الخميس 11 أغسطس الجاري لسوء حالته الإنشائية، والكوبري يقع على ترعة بحر مويس بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم إنشاؤه عام 1924.

ووجه سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بمخاطبة مسئولي وزارة الآثار لبيان موقف الكوبري بشكل عاجل، مع القيام بالتوازي بالسير في إجراءات تصميم وطرح الكوبري الجديد مع دراسة مدى إمكانية المحافظة على الطابع التاريخي للكوبري، أخذا في الاعتبار الالتزام بالقواعد المنظمة لتحديد نوع الكوبري (كوبرة مشاة أم كوبري سيارات).

وانهار الكوبري قبل أكثر من أسبوع، ولقيت رضيعة، بعمر 8 أيام، نتيجة الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء الخميس 11 أغسطس الجاري.