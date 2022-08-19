"الزراعة": تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تحصين 4 ملايين و374 ألفا و406 رؤوس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حتى الآن.

جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اليوم /الجمعة/، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، خلال الحملة التي بدأت في 14 يوليو الجاري بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير، أنه تم تحصين 2 مليون و319 ألفا و813 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها مليون و147 ألفا و844 رأس أبقار، و555 ألفا و880 رأس جاموس، و542 ألفا و605 رؤوس أغنام، و73 ألفا و484 رأس ماعز حتى 17 أغسطس الجاري.

وأضاف أنه تم تحصين 2 مليون و54 ألفا و593 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها 996 ألفا و757 رأس أبقار، و534 ألفا و479 رأس جاموس، و448 ألفا و667 رأس أغنام، و72 ألفا و490 رأس ماعز، و2190 رأس جمال حتى 17 أغسطس أيضا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.