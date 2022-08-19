الجيزة: صيانة وترميم هبوط بطريق المنصورية بهذا الاتجاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمـال صيانة وترميم الهبوط الأرضى بطريق المنصورية (أعلـى تغطيـة ترعـة المنصورية) تحديداً بعد منزل كوبري مشعل المستحدث اتجاه مناطق ابـو الـهـول الأثرية .

وـأشارت إلى أن الأمر يستلزم استقطاع حارة مرورية بعرض (٣ متر) بجانب الجزيرة الوسطى بطريق المنصورية بعد منزل كوبري مشعل المستحدث بمسافة مايقرب من (۲۰ متر) ويبلغ طـول الأعمـال مـا يقرب من ( ٥٠ متر) على أن تكون الأعمـال لمدة أسبوعين) بدايـة مـن اليوم الجمعة الموافق ١٩ / ٨ / ٢٠٢٢ وحتى صبـاح يـوم الجمعة الموافق ٢ / ٩ / ٢٠٢٢ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة دون تعطيل للحركه المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المنفذة وإزالة أي معوقات لسرعة إنجاز الأعمال.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية .