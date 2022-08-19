في ظروف غامضة.. العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

توفيت ربة منزل في ظروف غامضة داخل مسكنها بالصف جنوب الجيزة.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة في الثلاثينات داخل مسكنها.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث.

وعثر على جثة سيدة ترتدي ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وأفاد زوجها بوفاتها نتيجة تسرب غاز في الوقت الذي اشتبهت أسرتها في وفاتها لسبب جنائي.

جرى إيداع الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة التحريات والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.