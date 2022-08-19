"طلعوا على خلاطة أسمنت".. رحلة ٧٢ ساعة للإيقاع بعصابة الآلي بـ"صحراوي الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

٧٢ ساعة من أعمال البحث كللت بالنجاح وسقوط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه خاصة الطرق الصحراوية.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتعرض سائق "خلاطة" تابعة لأسمنت أسيوط لحادث سرقة بالإكراه وذلك في طريقها لإحدى المشروعات الإنشائية.

شكل العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب، فريق بحث تركزت مهامه على فحص العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب مثل تلك الوقائع وفحص خطوط السير المحتملة للجناة خاصة مع عدم وجود كاميرات مراقبة بالطريق محل الحادث.

تحريات العقيد هشام بهجت مفتش مباحث فرقة الشرق، توصلت إلى أن تشكيلا عصابيا يضم ٦ متهمين وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، من ضبط المتهمين وبحوزتهم ٣ بنادق آلية.

أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة، أقر المتهمون باعتراضهم طريق الخلاطة، وسرقة بعض أجزائها "كمبروسر - ٢ إطار سيارة" أرشدوا عنها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم.