الداخلية تكشف ملابسات فيديو الهجوم على شاب ومحاولة سرقته في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة آخر بالمنيا.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع على إحدى الصفحات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة آخر بالإكراه وبحوزته سلاح أبيض بالمنيا.

وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو، حيث تبين أنه بتاريخ 14 الجاري أثناء سير (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ملوي) استوقفه (آخر – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته سلاح أبيض محاولاً سرقته إلا أنه تمكن من الفرار، وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة لعدم اكتمال واقعة السرقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبحوزته (السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.