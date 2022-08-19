غرق عائمة بنهر النيل في الكيت كات.. والمعاينة: "كانت فاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة الكيت كات غرق إحدى العائمات في نهر النيل، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال، إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق عائمة.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن العائمة الغارقة كانت غير مأهولة بالسكان، وأنها ضمن العائمات المقرر إزالتها وفقا للخطة المعلنة من وزارة الري.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الري عن إزالة ٣٢ عائمة، وتم التنبيه على ملاكها بإزالتها، وتم إزالة 15 خلال شهر يونيو الماضي، وإزالة 4 عائمات أخرى يوم 4 يوليو الماضي.

يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير ممشى الكورنيش بمناطق العجوزة والكيت كات وإمبابة على غرار ما تم تطويره بطول ٣٢٠٠ متر في الفترة السابقة.