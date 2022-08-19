كوكتيل مخدرات و200 طربة حشيش.. الداخلية تطارد تجار الكيف بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأثمرت الجهود عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبحوزته 13 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫300 كيلو جرام – فرد خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر البودر – مبلغ مالي – هاتف محمول).

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزته ( 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي – هاتف محمول).

وأثمرت الجهود عن ضبط (3 عاطلين ، لأحدهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظتي"القاهرة – القليوبية") حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫600 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة) وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) وضبط (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين) حال تواجدها بمنطقة سكنها ، وبحوزتها (كمية من مخدر الآيس"الشابو"– مبلغ مالي – هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا ، وبحوزتهما (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – فرد محلي – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – قطعة سلاح أبيض) وضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول).

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.