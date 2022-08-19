بحوزتهم قطع يشتبه في أثريتها.. ضبط عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، وبحوزتهما قطع يشتبه في أثريتها، بقصد النصب على راغبي شراء القطع الأثرية.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، قد تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، حال استقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما تمثالين يشتبه في أثريتهما، و3 هواتف محمولة.. بفحصهم فنيا، تبين احتوائهم على صور ومقاطع فيديو لآثار فرعونية.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد استخدامها في النصب على عملائهما من راغبي شراء القطع الأثرية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.