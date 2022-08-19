مرور الجيزة: غلق جزئي لطريق المنصورية لمدة أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا جزئيا لطريق المنصورية بسبب إصلاح هبوط أرضيي لمدة أسبوعين.

وتشرف المرور على تنفيذ أعمـال صيانة وترميم الهبوط الأرضي بطريق المنصورية (أعلى تغطية ترعة المنصورية) تحديداً بعد منزل كوبري مشعل المستحدث اتجاه مناطق أبو الهول الأثرية.

الأمر يستلزم استقطاع حارة مرورية بعرض 3 أمتار بجانب الجزيرة الوسطى بطريق المنصورية بعد منزل كوبري مشعل المستحدث بمسافة مايقرب من 20 مترا ويبلغ طول الأعمال ما يقرب من ( 50 متر).

تكون الأعمال لمدة أسبوعين بدايـة مـن اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس وحتى صباح يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركه المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.