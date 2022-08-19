دهاء زوج.. قتل زوجته ووضع جثتها داخل سيارة ليصطدم بعمود إنارة عمدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط المتهم بقتل زوجته قبل هروبه خارج البلاد بدائرة مركز شرطة شبين الكوم في المنوفية.

تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بحدوث تصادم على إحدى الطرق بدائرة المركز.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز وبرفقته (زوجته وابنته اصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق، ونتج عن ذلك وفاة زوجته إثر إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

كشفت تحريات فريق البحث الجنائي عن وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال اعتزامه السفر خارج البلاد، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث أقر بالتعدي على زوجته بالضرب بمسكنهما الكائن بدائرة المركز محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، وعقب وفاتها اختمرت في ذهنه فكرة افتعال واقعة حادث السيارة، وقام بوضع المجني عليها داخل السيارة واصطحاب كريمته بها، وقام بالاصطدام عمداً بأحد أعمدة الإنارة مُحدثاً تلفيات بالسيارة، ثم قام باخراج الجثة من السيارة وأسجاها أرضاً مُدعياً حدوث إصابتها ووفاتها بسبب الحادث.

وعقب وصول الإسعاف تم نقلهم لإحدى المستشفيات ثم لاذ بالهرب محاولاً السفر خارج البلاد.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.