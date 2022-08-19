شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: لجنة لإعداد تقرير شامل حول مشاكل حدثت أثناء تأهيل ترعة بالشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة أعمال التأهيل السابق تنفيذها بترعة الفليفلة المستجدة بمركز منيا القمح بالشرقية وذلك خلال زيارة مفاجئة للمحافظة.

وكانت ترعة الفليفلة قد سبق تأهيل جزء منها وجاري العمل في الجزء الآخر ، ولكن تم رصد بعض المشاكل فى التنفيذ حيث تم تخفيض منسوب القاع بقيمة 125 سم، الأمر الذى قد يؤثر سلبا على مآخذ المساقي والأفمام الواقعة علي الترعة.

ووجه الدكتور سويلم بتشكيل لجنة من التفتيش الفني بالوزارة ومعهدى بحوث الإنشاءات والهيدروليكا وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات لعمل تقرير شامل عن الترعة والمآخذ والأفمام الواقعة عليها والعرض على سيادته بمقترحات لحل المشكلة خلال 10 أيام من تاريخه.

كما تفقد سويلم موقع كوبرى قرية العزيزية والذى انهار يوم الخميس 11 اغسطس لسوء حالته الإنشائية، والكوبرى يقع على ترعة بحر مويس بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ، وهو منشأ فى عام 1924.

ووجه سويلم الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بمخاطبة مسئولى وزارة الآثار لبيان موقف الكوبري بشكل عاجل ، مع القيام بالتوازي بالسير في إجراءات تصميم وطرح الكوبري الجديد مع دراسة مدي إمكانية المحافظة علي الطابع التاريخي للكوبرى ، أخذا فى الإعتبار الإلتزام بالقواعد المنظمة لتحديد نوع الكوبرى (كوبرى مشاه أم كوبرى سيارات).