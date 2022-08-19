شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسترد نصف مليون متر مربع من أراضى الدولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى استرداد أكثر من نصف مليون م٢ من الأراضى خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت يوم 13 اغسطس الحالي وتستمر حتى 27 أكتوبر المقبل على ثلاث مراحل.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد كافة اشكال التعديات على المجاري المائية وازالتها في مهدها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة تعمل على رصد التعديات والمخالفات بشكل يومى ليتم التعامل الفورى معها مؤكدًا أنه جارى تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 20 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون .

وأكد محافظ القاهرة أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من اجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها .

وفى هذا السياق تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى التبين بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة من استرداد 127 فدان و10 قراريط بحى التبين وإزالة التعديات عليها، وتم وضع لافتات تحذيرية تفيد بعدم التعامل على هذه الأراضى باعتبارها أراضى أملاك دولة تابعة لمحافظة القاهرة .